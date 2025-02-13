13/02/2025 09:02

【大國博弈】美媒：中美元首不急於通話，習近平冀為雙邊關係定調

《經濟通通訊社13日專訊》美國總統特朗普在2月10日關稅戰打響前曾表示想與中國國家主席習近平通話，但目前為止還沒有動靜。美媒報道指，習近平不急於與特朗普通話，原因是他的目標不僅限於達成芬太尼協議，而是要與特朗普為整個中美雙邊關係定下基調。



《華爾街日報》指出，外界關注中美元首的電話為何遲遲未打？一個可能的解釋是，中國尚未拿出能進一步減少向美國出口芬太尼前化學品的方案。特朗普在宣布對中國進口商品加徵10%關稅時，曾表示主要是不滿中國在阻止芬太尼流入美國方面做得不夠。一名美國政府官員表示，如果特朗普和習近平下次通話能在芬太尼問題上取得實質進展，「關稅可能會暫停」。



與此同時，習近平似乎也並不著急。報道指出，中國方面不僅想與美國達成關於芬太尼的協議，更想與特朗普談成更廣泛的協議，為中美雙邊關係定下基調。目前中國政府相信，10%的額外關稅還可以因應，但中國領導層仍希望避免美國政府進一步提高關稅及實施出口管制。(ry)