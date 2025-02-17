13/02/2025 10:19

【ＡＩ】內地多家券商首席信息官及IT人員調整，擁抱DS機遇

《經濟通通訊社13日專訊》據《界面新聞》報道，國產大模型DeepSeek熱潮迅速蔓延，其在金融行業的本地化部署進程顯著加快，券商方面也在快馬加鞭安排人事部署。近日，包括國元證券(深:000728)、東方證券(03958)(滬:600958)、華西證券(深:002929)、華源證券等多家券商紛紛公告稱，將對首席信息官(CIO)職位和相關IT管理人員進行調整，對金融科技、科技創新、信息技術等部門做相應部署。



有券商IT部門負責人表示，DeepSeek出現後，確實將對公司IT業務人員提出更側重、更高的要求，例如技術評估與選型能力方面，CIO需深入了解DeepSeek技術特點、優勢及局限性，評估其能否與企業現有技術架構、業務需求適配，還要對比它與其他AI模型，為企業選最適合的AI技術方案。同時還要進一步關注數據安全與隱私保護。



截至目前，據不完全統計，已有16家券商完成了DeepSeek-R1模型的本地化部署，其中包括國泰君安(滬:601211)，國金證券(滬:600109)，中泰證券(滬:600918)，興業證券(滬:601377)及光大證券(滬:601788)等。(ry)