13/02/2025 11:06

【ＡＩ】中信證券：AI+醫療全球創新落地加速，關注兩條主線

《經濟通通訊社13日專訊》中信證券發布研報稱，醫療垂類大模型憑借更強的理解、生成、多模態能力，從提質、增效兩條路徑拓展了更複雜情境下的AI+醫療市場空間。海外企業商業化進展迅速，已在B端市場取得穩定收入並積極布局C端產品。



經測算，2025-2029年國內大模型智能診療產品B端、G端累計市場空間近200億元人民幣，C端年理論市場空間超700億元人民幣。



中信證券表示，建議關注關注AI+醫療受益標的兩條主線，包括從技術壁壘角度，挖掘具備模型能力、稀缺數據競爭壁壘的企業；從商業化落地角度，挖掘B端客戶基礎扎實，在電子病歷臨床決策、電子病歷、語音識別等領域和場景有成熟產品的企業。(jq)

