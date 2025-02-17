13/02/2025 15:38

【ＡＩ】vivo宣布深度融合滿血版DeepSeek

《經濟通通訊社13日專訊》vivo手機操作系統OriginOS官方今日發文宣布，vivo將深度融合滿血版DeepSeek，宣稱「藍心大模型與DeepSeek雙擎驅動」。據悉，滿血版DeepSeek就是DeepSeek的高性能版本。



根據官方預熱海報來看，完成融合後，vivo OriginOS預裝應用藍心小V將支持深度思考(R1)能力，可提供圖片生成、AI文本創作、AI問答等功能。



目前vivo官方暫未公布與滿血版DeepSeek完成融合的時間及具體形式，但預計藍心大模型與DeepSeek完成融合後將適配vivo、iQOO品牌手機。



除vivo外，目前華為、OPPO、榮耀、魅族、努比亞(紅魔)都已官宣接入DeepSeek。(jq)