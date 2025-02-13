13/02/2025 17:12

【大國博弈】中國鋼鐵工業協會：反對美國對進口鋼鋁徵25%關稅

《經濟通通訊社13日專訊》據《央視新聞》報道，當地時間2月10日，美國總統特朗普簽署行政命令，宣布對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，這一決定引發全球廣泛關注和強烈反應。中國鋼鐵工業協會今日表示，美國此舉，實質是貿易保護主義的行為。



中國鋼鐵工業協會表示，當前中國鋼材對美國出口量較少。2024年，中國向美國出口鋼材為89.06萬噸，僅佔中國鋼材出口總量比例0.8%。短期看，對中國鋼鐵出口影響有限。但長期看，美國此舉或將帶動其他國家效仿，從而降低中國鋼材出口競爭力。



中國鋼鐵工業協會副秘書長張龍強表示，堅決反對提高關稅，美方這種行為實際上是一種貿易保護主義，不利於健康的、公平的貿易和市場競爭。提高關稅最終保護不了本國的鋼鐵工業，相反它可能是保護了落後。另外從中長期的角度來看，關稅的提高對於包括中國鋼鐵工業在內的全球鋼鐵工業的產業鏈和供應鏈，都會帶來不利的影響。(jq)