13/02/2025 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升162點子報7.2927，創近一周高

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2927，較上個交易日4時30分收盤價升162點子，創2月7日以來近一周新高，全日在7.2838至7.3086之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升147點子，報7.2963。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1719，較上個交易日跌9點子，創1月20日以來近一個月新低，和市場預測偏離近1300點。



市場人士表示，特朗普與普京通話提振市場對俄烏和談的預期，歐元獲得支撐間接助穩人民幣走勢。短期影響外匯市場的因素更為複雜，不過監管繼續傳遞明確的穩定信號，人民幣料延續窄幅整理態勢。



星展銀行最新報告指出，特朗普與普京通話後美元指數下跌，因市場預期俄烏戰爭有望盡早結束，繼續關注稍晚公布的美國PPI數據及與俄烏戰爭有關的消息。(jq)