13/02/2025 09:47

【聚焦數據】廣東1月CPI同比轉漲0.5%，PPI跌幅略收窄

《經濟通通訊社13日專訊》國家統計局廣東調查總隊公布，受春節假期居民食品、出行及文娛等消費需求增加，以及春節錯月等因素影響，今年1月，廣東居民消費價格指數(CPI)同比由去年12月下降0.3%轉為上漲0.5%，與全國水平相同，環比則由去年12月下降0.1%轉為上漲0.9%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比亦由去年12月下降0.2%轉為上漲0.5%。



*春節因素影響食品、非食品價格均漲*



從環比看，CPI上漲0.9%，其中食品價格由去年12月下降0.7%轉為上漲0.5%，影響CPI上漲約0.09個百分點。食品中，受季節性因素疊加春節影響，蝦蟹類價格上漲6.2%，鮮果價格上漲1.9%，鮮菜價格上漲0.9%，豬肉價格上漲0.8%。非食品價格上漲1.0%，漲幅較去年12月擴大0.9個百分點，影響CPI上漲約0.82個百分點。



非食品中，家政服務、美髮、車輛維修與保養、電影及演出票、美容、賓館住宿、其他住宿價格分別上漲23.9%、17.4%、11.1%、7.3%、6.2%、5.9%和5.4%；交通工具租賃費、飛機票、長途汽車、旅行社收費、其他旅遊價格分別上漲32.5%、30.7%、24.3%、17.1%和14.9%；金飾品、鉑金飾品價格分別上漲4.2%和2.2%。



從同比看，CPI上漲0.5%，其中食品價格由去年12月下降0.1%轉為上漲0.8%，影響CPI上漲約0.15個百分點；非食品價格由去年12月下降0.3%轉為上漲0.4%，影響CPI上漲約0.35個百分點。食品中，豬肉價格上漲13.4%，鮮菜價格上漲3.3%；非食品中，交通工具租賃費、家政服務、旅行社收費、飛機票等服務價格分別上漲36.4%、15.6%、10.6%、9.4%。



*春節部分企業停工及需求回落，行業價格下跌*



工業生產者出廠價格指數(PPI)方面，從環比看，PPI由去年12月的持平轉為下降0.3%。其中，生產資料價格由持平轉為下降0.4%，生活資料價格亦由持平轉為下降0.1%。



在PPI調查的38個大類行業中，環比指數「10升25降3平」，行業上漲面為26.3%，比上月收窄15.8個百分點。春節假期部分下游企業停工，市場需求有所回落，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降2.5%，黑色金屬礦採選業價格下降1.1%。受玉米、豆粕等飼料原材料價格下降及市場促銷影響，疊加節前備貨結束，豆油市場需求有所減弱，農副食品加工業價格下降1.2%，食品製造業價格下降0.4%。



從同比看，PPI下降1.1%，降幅較去年12月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.7%，降幅與去年12月持平；生活資料價格則由下降0.1%轉為上漲0.1%。在PPI調查的38個大類行業中，同比指數「10升27降1平」，行業上漲面為26.3%，較上月收窄5.3個百分點。(sl)