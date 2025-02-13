13/02/2025 10:13

【聚焦數據】深圳1月CPI同比漲1%，PPI漲0.9%

《經濟通通訊社13日專訊》國家統計局深圳調查隊公布，受春節消費拉升影響，今年1月，深圳居民消費價格指數(CPI)環比上漲1.1%，同比上漲1.0%，同比漲幅高於全國水平的0.5%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.8個百分點。



*通工具租賃費環比漲近37%*



從環比看，食品價格由上月下降0.7%轉為上漲0.6%。食品中，受春節等季節性因素影響，豬肉、鮮菜、水產品和鮮果價格分別上漲2.2%、2.1%、1.7%和1.0%。非食品價格上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.9個百分點。非食品中，春節期間出行和文娛消費需求明顯增加，交通工具租賃費、飛機票和旅行社收費價格分別上漲36.9%、25.9%和23.1%；受節前務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、美髮、車輛修理與保養、寵物服務等價格均有上漲，漲幅在7.1%-31.8%之間。



從同比看，CPI上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.9個百分點。其中，食品價格上漲0.9%，影響CPI上漲約0.13個百分點。食品中，豬肉、鮮菜和鮮果價格分別上漲15.0%、6.3%和1.8%。非食品價格上漲1.0%。非食品中，服務價格上漲1.3%，漲幅比上月擴大1.3個百分點，其中交通工具租賃費、旅行社收費和飛機票價格分別上漲55.2%、23.0%和17.0%。



*生產資料價格同比降0.2%，環比漲0.4%*



工業生產者出廠價格指數(PPI)方面，2025年1月同比上漲0.9%，環比上漲0.2%；工業生產者購進價格同比上漲0.6%，環比下降0.1%。



從同比看，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降0.2%，其中，採掘工業價格下降2.1%，加工工業價格下降0.2%，原材料工業價格上漲0.1%；生活資料價格上漲3.2%，其中，衣著價格下降0.7%，耐用消費品價格上漲0.9%，食品價格上漲1.2%，一般日用品價格上漲11.8%。工業生產者購進價格中，燃料動力類下降6.3%，木材及紙漿類價格下降4.8%，建築材料及非金屬類價格下降4.7%，黑色金屬材料類價格下降2.2%，農副產品類價格下降2.1%。



從環比看，工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲0.4%，其中，原材料工業價格下降0.1%，加工工業價格上漲0.2%，採掘工業價格上漲15.5%；生活資料價格下降0.2%，其中，食品價格下降0.5%，耐用消費品價格下降0.4%，衣著價格下降0.1%，一般日用品價格上漲0.6%。



工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格下降1.3%，建築材料及非金屬類價格下降1.2%，紡織原料類價格下降0.4%，化工原料類價格下降0.2%，其它工業原材料及半成品類價格下降0.1%，農副產品類價格上漲0.1%。(sl)