13/02/2025 10:24

【ＡＩ】百度：文心一言4月1日起全面免費

《經濟通通訊社13日專訊》百度(09888)宣布，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一言將自4月1日零時起全面免費，所有PC端和APP端用戶均可體驗文心系列最新模型，以及超長文檔處理、專業檢索增強、高級AI繪畫、多語種對話等功能。



文心一言並指，即日起上線深度搜索功能，該功能具備更強大的思考規劃和工具調用能力，可為用戶提供專家級內容回覆，並處理多場景任務，實現多模態輸入與輸出。目前用戶可在文心一言官網上體驗深度搜索功能，APP端即將上線；該功能也自4月1日起免費開放使用。



此外，有報道指百度計劃在今年下半年發布下一代人工智能模型Ernie 5.0，將在模型多模態能力方面有重大增強。



公開數據顯示，截至2024年11月，文心一言用戶規模為4.3億，文心大模型日均調用量超過15億次，較2023年增長超30倍。(sl)