13/02/2025 11:47

【ＡＩ】受DS刺激？OpenAI將推GPT-5免費無限使用

《經濟通通訊社13日專訊》DeepSeek免費兼開源的大模型R1大受歡迎，已獲多個行業不少企業接入應用，其他知名閉源大模型也開始宣布免費。OpenAI首席執行官奧爾特曼(Sam Altman)今日凌晨率先宣布，GPT-4.5/5將很快陸續發布，免費版ChatGPT將在標準智能設置下無限制使用GPT-5進行對話。



奧爾特曼稱，OpenAI計劃在未來幾周內先發布GPT-4.5模型，代號為「Orion」，並會在未來幾個月內推出名為GPT-5的模型。他表示，Orion將是OpenAI最後一個「非思維鏈模型」，而GPT-5將整合OpenAI的大量技術，包括o3，並應用於聊天機器人ChatGPT以及API平台。他還透露，後續免費版ChatGPT將在標準智能設置下無限制使用GPT-5進行對話，但會有防止濫用機制。



另外，百度(09888)今早宣布，隨著文心大模型的迭代升級和成本不斷下降，文心一言將自4月1日零時起全面免費。同時，文心一言即日起上線深度搜索功能，該功能也將自4月1日起免費開放使用。(sl)