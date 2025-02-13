13/02/2025 17:35

【聚焦人幣】人行：穩步深化匯率市場化改革，增強外匯市場韌性

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行發布2024年第四季度中國貨幣政策執行報告，其中指出，下一階段，穩步深化匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中起決定性作用，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。



做好跨境資金流動的監測分析，堅持底線思維，綜合施策，穩定預期，增強外匯市場韌性，加強外匯市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



此外，穩慎扎實推進人民幣國際化，進一步擴大人民幣在跨境貿易和投資中的使用，深化對外貨幣合作，發展離岸人民幣市場。開展跨境貿易投資高水平開放試點，提升跨境貿易投資自由化、便利化水平，穩步推進人民幣資本項目可兌換。(sl)