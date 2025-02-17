13/02/2025 16:36

【ＡＩ】榮耀手機正式接入DS，較嘗鮮版新增聯網搜索功能

《經濟通通訊社13日專訊》繼榮耀YOYO智能體商店8日宣布上線DeepSeek-R1嘗鮮版之後，榮耀DeepSeek-R1聯網版今日正式上線，首批支持機型包括榮耀Magic7系列、折疊屏V2及以上系列，YOYO助理版本需在80.0.1.503及以上。



DeepSeek-R1聯網版較嘗鮮版新增「聯網搜索」功能，方便用戶實時獲取網絡信息，提升知識庫的時效性和準確性。據介紹，用戶不需下載App，只需在榮耀手機桌面下滑進入全局搜索 ，在搜索框中輸入「DeepSeek」，點擊相應圖標即可使用；又或者在手機主界面右滑至負一屏，點擊「更多」按鈕進入榮耀快服務，就可以打開DeepSeek。



此前榮耀上線的DeepSeek-R1嘗鮮版，需榮耀手機系統版本MagicOS 8.0及以上，並將YOYO助理升級到80.0.1.503版本及以上，之後就能在YOYO智能體商店找到DeepSeek開始對話。(sl)