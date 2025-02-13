13/02/2025 09:06

【外圍經濟】鮑威爾談論最新CPI數據，表示通脹尚未達標

《經濟通通訊社13日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，最新的消費者價格數據顯示雖然在抑制通脹上取得了實質性進展，但依然有更多工作要做。



鮑威爾周三(12日)在眾議院金融服務委員會稱，聯儲局在通脹上接近目標，但還沒有達成。去年的通脹率為2.6%，是很大的進展。不過，為了達成目標，他現時希望維持政策的限制性。



*外界猜測聯儲局可能調整監管架構*



與此同時，鮑威爾表示，在國會設立聯儲局監管副主席一職之前，銀行監管政策較為穩定，而該職位的設立可能導致監管政策波動加劇。



監管副主席巴爾(Michael Barr)之前已宣布將於2月28日或更早卸任，但仍將繼續擔任聯儲局理事。鮑威爾的言論引發外界猜測，聯儲局可能調整監管架構，以降低政策不確定性。(rc)