13/02/2025 11:21

【特朗普新政】印度總理莫迪訪美，預料將討論關稅問題

《經濟通通訊社13日專訊》印度總理莫迪於周四(13日)起訪美兩天，與美國總統特朗普會晤，預料雙方將討論關稅問題，及如何深化美印戰略夥伴關係。



在莫迪與特朗普會晤之前，印度股市周三暴跌，MSCI印度指數觸及6月初以來最低，本周跌幅高達4.6%。



知情人士稱，莫迪政府內有人擔心，他對特朗普示好可能不會產生多少回報，他們表示，不清楚特朗普到底想從印度手中拿到什麼。不過，為避免出現貿易戰覆轍，印度已準備在電子、醫療設備及通訊設備等12個產業大幅降低關稅，以提振美國對印度出口。



美國國家安全委員會發言人Brian Hughes在聲明中則表示，特朗普總統和莫迪總理致力於深化美印在國防、能源、技術和公平貿易方面的戰略夥伴關係，兩國領導人關係融洽。(rc)