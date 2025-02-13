13/02/2025 11:50

【特朗普新政】美國共和黨參議員警告：聯儲局不回應質詢或收傳票

《經濟通通訊社13日專訊》美國共和黨參議員保羅(Rand Paul)及魯米斯(Cynthia Lummis)本周分別在受訪時表示，如果聯儲局不完全回應對其操作的質詢，可能會面臨傳票。



保羅表示，「我認為聯儲局需要加強披露，這樣我們就可以從聯儲局獲取信息。這將是一種有意思的展開審計的方式，至少是部分審計。」保羅長期以來都尋求讓聯儲局接受更嚴格的審查，作為國土安全和政府事務委員會的新任主席，他獲得了發出傳票的權力。



魯米斯則表示，她希望聯儲局披露更多有關其內部運作的信息，包括對銀行檢查人員的詳細指導，以及聯儲局用於確定其支付系統訪問權限的具體標準。她指責聯儲局一再拒絕回應她的質詢，並有意聯合保羅向聯儲局發傳票。(rc)