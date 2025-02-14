14/02/2025 16:45

《外圍焦點》歐元區公布第四季GDP，美國公布零售銷售等數據

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，將研究對外國實施對等關稅，但不會即日生效，需要數周，甚至數月才能完成談判。市場因關稅戰引發的憂慮情緒得到緩解，美股三大指數昨日上行。道指收市升342.87點或0.77%，報44711.43點；標普500指數升63.10點或1.04%，報6115.07點；納指升295.69點或1.50%，報19945.64點。港股方面，恒生指數收市報22620，升805點或3.7%，成交3646億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料維持不變，經季節調整年率升幅料維持於0.9%。9:30pm，美國公布1月出口物價，月率升幅料維持於0.3%，年率升幅料由1.8%收窄至1.4%；1月進口物價月率升幅料由0.1%擴大至0.4%，年率升幅料由2.2%收窄至1.9%；1月零售銷售月率料由0.4%逆轉至下滑0.2%。10:15pm，美國公布1月產能利用率，料由77.6%升上77.7%；1月工業生產月率升幅料由0.9%收窄至0.3%。



在美國，今日公布業績的公司有：Moderna(US.MRNA)等。(wa)