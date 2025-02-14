14/02/2025 07:50

《國金頭條》特朗普對等關稅尚未立即實施，市場憂慮緩解美股上行

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普簽署行政命令，將研究對外國實施對等關稅，但不會即日生效，需要數周，甚至數月才能完成談判。市場因關稅戰引發的憂慮情緒得到緩解，美股三大指數（周四）上行。



道指收市升342.87點，或0.77%，報44711.43點；標普500指數升63.10點，或1.04%，報6115.07點；納指升295.69點，或1.50%，報19945.64點。



美國商務部長盧特尼克表示，特朗普政府將會與受影響的每一個國家進行溝通，並將在4月1日之前完成對等關稅的研究。



大型科技股表現出色，特斯拉和英偉達股價均上漲逾3%；蘋果股價上漲2%，執行長庫克在發帖稱2月19日「準備好迎接家庭最新成員」。Meta股價連續第19個交易日走高。



*美匯指數下跌，日圓輕微向上*



美匯指數下跌0.61%，報107.32。美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，雙方同意啟動俄烏和談，加上美國近期公布的財政數據反映政府赤字創新高，削弱市場對美元的信心。



美元兌日圓下跌0.34%，報153.867。日本最新公布的生產者價格指數(PPI)強勁，進一步鞏固市場對日本央行可能繼續加息的預期，為日圓帶來支持。



紐約期金升0.98%，報每盎司2957.49美元。美國1月PPI高於市場預期，反映通脹壓力上升，促使投資者轉投黃金等避險資產。紐約期油微升0.02%，報每桶71.25美元；布蘭特期油微跌0.01%，報每桶75.17美元。(jf)