14/02/2025 08:33

【特朗普新政】特朗普倡中美俄「三巨頭峰會」，提議三國軍費砍半

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普周四（13日）提出，與俄羅斯和中國領導人舉行「三巨頭峰會」，並建議三國都將國防開支大砍一半，並探討削減核武器。



他在橢圓形辦公室會見媒體時反覆表示，希望在軍費問題上與中國國家主席習近平，及俄羅斯總統普京達成上述協議，稱如此一來省下的錢可以花在更好的地方。



特朗普說：「我想說的是，我們把軍事預算砍掉一半吧。我們可以的。而且我認為我們是能夠做到的。」



分析指，特朗普如此大幅削減國防開支，將從根本上重塑美國在全球的軍事態勢，並面臨來自承包商的強烈反對。部分州每年從龐大的軍費中分得百十億美元， 那些州的國會議員也會加以抵制。(jf)