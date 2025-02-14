14/02/2025 10:52

【特朗普新政】特朗普「隨口噏」裁減軍費，國防股由美國跌到亞洲

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普周四（13日）提出，欲與中、俄領導人舉行「三巨頭峰會」，商討削減一半軍費。消息傳出後，由美國至亞洲股市的軍工相關企業相繼下跌。



在紐約時段，美國國防承包商諾斯洛普格鲁曼跌3.4%，通用動力跌2.1%，洛歇馬丁跌1.6%。



*中日韓軍工股齊跌*



亞洲時段，韓國方面，HD韓國造船一度下跌5.9%，韓華海洋跌4.7%，三星重工跌3.8%。在日本：IHI跌3.7%，川崎重工跌2.7%，石川製作所跌1.9%，三菱重工跌1.8%



在中國：安徽長城軍工跌1.4%，睿創跌1.3%，新余國科跌0.8%，中國船舶重工跌0.7%。印度的相關軍工板塊亦下跌。



特朗普稱：「當事態平息下來時，我將與中國和俄羅斯領導人見面，我會說我們沒理由在軍費上花1萬億美元。我們可以把這筆錢花在其他事情上。」(jf)