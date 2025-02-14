14/02/2025 11:26

【特朗普新政】特朗普稱金磚已死，邀俄羅斯重建G8

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普周四（13日）強硬警告金磚國家，「勿對美元耍花樣」，否則將被處以100%的關稅。但他同時繼續對金磚成員國俄羅斯做出友好姿態，提議讓俄方重新加入七國集團(G7)，擴大為G8。



特朗普稱，在美國加徵關稅後「金磚已死」，其成員國將懇求美國不要這麼做。特朗普同時說：「與俄羅斯組建G8還是會有幫助的，而且我認為如果他們在的話，就不會遇到現在的問題了。」



俄羅斯曾與G7組成G8，但在2014年吞併克里米亞後被暫停資格，3年後正式退出。



*特朗普：下周不會在沙特與普京會面*



另一方面，特朗普還表示下周不會在沙特阿拉伯與俄總統普京會面，而改由美、俄、烏克蘭高級官員赴會。(jf)