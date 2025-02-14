14/02/2025 14:03

【特朗普新政】對等關稅殺到埋身，印度總理莫迪親赴白宮求和

《經濟通通訊社14日專訊》印度總理莫迪周四（13日）到訪白宮，向美國總統特朗普承諾談判解決美國的貿易逆差。與此同時，日本政府亦表示將就對等關稅措施與美方溝通。



特朗普在白宮當莫迪面抨擊了印度的高關稅政策，強調美國實施新的全面對等關稅作為回應是合理的。他還表示，美國將採取措施最終向印度出售F-35戰鬥機。



*特朗普當面斥印度貿易壁壘*



他說：「很難向印度出口產品，因為他們有貿易壁壘，關稅非常高。坦白說，他們徵收多少稅對我們已經不重要了，我們的方法很簡單，你們怎麼徵收，我們就怎麼徵收。」



莫迪承諾到2030年，將雙邊貿易額增加一倍，達到5000億美元。莫迪表示，印度尋求擴大與美國在人工智能(AI)和半導體方面的合作，而且印度對加強包括藥品在內的供應鏈很感興趣。



*東京開始就關稅與華盛頓溝通*



另據日本經濟產業大臣武藤容治，和內閣官房長官林芳正周五向記者表示，在特朗普下令研究制定對等關稅措施後，東京已開始就此事與華盛頓進行溝通。據白宮官員稱，特朗普特別點名日本和韓國，認為這兩個國家在貿易上佔了美國的便宜。(jf)