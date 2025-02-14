14/02/2025 08:29

【開市Ｇｏ】美對等關稅料4月徵，蘋果仍與百度研AI，瑞聲盈喜

【要聞盤點】



1、特朗普簽署行政命令，將研究對外國實施對等關稅，但不會即日生效。此外，他還將在汽車、半導體和藥品上另行徵收進口稅。美國商務部長盧特尼克表示，將在4月1日之前完成對等關稅的研究。道指收市升342點；標普升63點；納指升295點。金龍中國指數上漲91點，百度和攜程對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時02分上漲80點。



2、美國1月PPI升幅超預期，食品及能源成本上漲，反映聯儲局抗通脹進展有限。



3、特朗普表示，TikTok禁令75天延期可能延長，但認為無此必要。



4、兩會前中國流動性缺口約3萬億元，彭博料兩會後或有降準等寬鬆舉措。



5、中國央行稱將根據經濟金融形勢，擇機調整政策力度及節奏，完善貸款市場報價利率。



6、中國國資委據報正籌組國家數據集團，涵蓋能源、交通、醫療等領域。



7、國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》全球票房突破100億元人民幣，位列全球影史第17位。



8、標普預測今年本港甲級寫字樓租金跌幅將達8%至10%。



【焦點股】



． 百度(09888)

- 據報除阿里外，蘋果仍與百度合作為中國iPhone用戶開發AI功能，以分散風險



． 瑞聲科技(02018)

- 預計2024年淨利潤增長130%至145%



． 新世界發展(00017)

- 選三家銀行安排約581億元貸款再融資

- 非執董鄭志剛進軍短劇行業，與瑞士公司合作



． 永利中國(01128)

- 永利控股股東澳門業務上季經調整後的物業EBITDAR為2.9億美元，跌1.4%



． 華虹半導體(01347)

- 2024年第四季度收入5.392億美元，按年增長18.4%



． 蘋概股：比亞迪電子(00285)、舜宇光學科技(02382)、瑞聲科技(02018)

- 蘋果宣布2月19日舉行發布會，或推新iPhone SE



． 半導體板塊：中芯(00981)、ASMPT(00522)、華虹半導體(01347)

- 白宮擬改《晶片與科學法》條件，或推遲撥款



． 綠城中國(03900)

- 發行3.5億美元債券，為內地大型房企兩年首例兩年來首次發行美元債



． 朗廷酒店投資(01270)

- 去年可分派收入按年跌62%，末期息每股1.6仙



． 佐丹奴(00709)

- 料去年盈利降至2.05億至2.25億元



． 栢能集團(01263)

- 料去年純利不少於2.5億元



． 華潤建材科技(01313)

- 料2024年盈利降62%至72%



． 新濠國際(00200)

- 旗下黑桃資本將於亞太合作開發實景娛樂景點



【油金報價】



． 紐約期油上漲0.07%，報71.34美元/桶



． 布倫特期油下跌0.19%，報75.32美元/桶



． 黃金現貨下跌0.01%，報2928.23美元/盎司



． 黃金期貨上漲0.37%，報2956.30美元/盎司