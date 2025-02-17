14/02/2025 11:28

【ＡＩ】DeepSeek的熱潮蔓延至內地股民群體

《經濟通通訊社14日專》DeepSeek的熱潮正蔓延至股民群體。近期，內地不少投資者在社交平台曬出自己向DeepSeek詢問股票走勢及持倉建議的截圖，並稱其正在按照DeepSeeK的操作建議進行配置。



對此，有券商投資顧問指，AI炒股建議只可作為參考，不可盲目採信。



而對於AI 薦股的合規問題，有證券領域法律合規人士談到，AI只是提升便利化的工具，具體是否構成違規薦股及投顧，其核心在於「業務實質是否構成證券服務」，而非技術形式。



DeepSeek並非盈利性薦股軟件，而單純是AI大模型的技術應用，一種幫助投資的工具。投資者需注意區分人工智能技術工具與金融推薦類軟件產品的本質差異。（lc）