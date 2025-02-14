14/02/2025 11:51

富衛香港去年首三季新業務年度化保費及首年保費增約五成

《經濟通通訊社14日專訊》富衛香港宣布，根據保險業監管局2024年1月至9月香港長期保險業務的臨時統計數字，富衛2024年首三季新業務年度化保費按年錄得53%的顯著增長，高於行業平均升幅29%；新業務首年保費亦按年升達48%，優於行業平均升幅16%。富衛按業務規模繼續穩居泛亞洲保險公司全港頭五位，充分展現公司實力。



*首三季離岸客戶新業務年度化保費增43%*



2024年首三季，本地客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費按年增長62%，優於行業平均增幅34%4。至於包括內地訪客在內的離岸客戶購買富衛產品的相關新業務年度化保費則增長43%，領先行業平均增幅22%。另外，富衛個人壽險新業務躉繳保費收入再度蟬聯全港第一，去年首三季按年升46%，遠較行業平均跌1%為佳。



*去年第三季經紀渠道新業務首年保費升逾倍*



單計去年第三季，富衛各銷售渠道再度錄得雙位數或以上的顯著升幅，當中，專屬代理人渠道新業務年度化保費按年升97%，優於行業平均升幅38%；銀行保險渠道新業務年度化保費按年升124%，大幅領先行業平均升幅12%；新業務首年保費按年上升51%，優於行業平均升幅19%。



另外，去年第三季經紀渠道新業務年度化保費按年升60%，優於行業平均升幅29%；新業務首年保費按年上升113%，大幅領先行業平均升幅10%。網上及直銷平台新業務年度化保費按年升76%。



富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，富衛香港2024年第三季表現強勁，各項重要業務指標均呈現理想增速，當中各銷售渠道更連續兩季錄得雙位數或以上增長。集團多元銷售渠道模式，以及致力植根本地、深化包括內地訪客在內的離岸市場之雙引擎發展策略，促使業務穩步上揚。展望未來將繼續積極把握機遇，透過提供創新產品及優質服務，為大眾創造保險新體驗。(bi)



