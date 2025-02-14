14/02/2025 19:25

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，日本公布第四季GDP

《經濟通通訊社14日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及日本公布第四季GDP，料為下周一（17日）市場焦點。



下周一加拿大及美國假期休市。各國重要經濟活動方面，歐元集團會議舉行。澳洲央行召開利率會議（至18日）。



數據方面，下周一7:50am（本港時間．下同），日本公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.3%。12:30pm，日本公布12月產能利用率。6:00pm，歐元區公布12月貿易收支，經季節調整料由129億歐元升至140億歐元。



在本港，下周二公布業績的公司有:百度集團-SW(09888)等。



下周三（19日）公布業績的公司有:滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)等。



下周四（20日）公布業績的公司有:聯想集團(00992)、嗶哩嗶哩-W(09626)、阿里巴巴-W(09988)、網易-S(09999)等。



下周五（21日）公布業績的公司有:金沙中國有限公司(01928)等。(wa)