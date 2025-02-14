14/02/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.02821 +2.821 一周 3.62095 +16.738 兩周 3.66524 +13.488 一個月 3.67298 +2.846 兩個月 3.79101 +1.47 三個月 3.79101 +1.47 六個月 3.89173 +1.685 一年 3.98887 +0.78

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普較早時簽署總統備忘錄，表明要對每個向美國進口產品徵收關稅的國家徵收對等關稅，加劇市場對全球貿易戰的憂慮，港元拆息全線上升，其中，一周拆息升近17基點至3.62095厘，而與樓按相關的一個月拆息亦兩連升，報3.67298厘，為2月11日以來最高。隔夜息微升至3.02821厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報3.79101，見2月11日最高，六個月及一年期拆息分別升至3.89173厘和3.98887厘。港元匯價今早在7.7862-7.7885之間上落，最新報7.7866，較前收市價升0.02%。(cl)資料來源：香港銀行公會