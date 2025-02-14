14/02/2025 11:23
《港元利率》拆息全線揚，一個月拆息兩連升
《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普較早時簽署總統備忘錄，表明要對每個向美國進口產品徵收關稅的國家徵收對等關稅，加劇市場對全球貿易戰的憂慮，港元拆息全線上升，其中，一周拆息升近17基點至3.62095厘，而與樓按相關的一個月拆息亦兩連升，報3.67298厘，為2月11日以來最高。
隔夜息微升至3.02821厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報3.79101，見2月11日最高，六個月及一年期拆息分別升至3.89173厘和3.98887厘。
港元匯價今早在7.7862-7.7885之間上落，最新報7.7866，較前收市價升0.02%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息微升至3.02821厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報3.79101，見2月11日最高，六個月及一年期拆息分別升至3.89173厘和3.98887厘。
港元匯價今早在7.7862-7.7885之間上落，最新報7.7866，較前收市價升0.02%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.02821
|+2.821
|一周
|3.62095
|+16.738
|兩周
|3.66524
|+13.488
|一個月
|3.67298
|+2.846
|兩個月
|3.79101
|+1.47
|三個月
|3.79101
|+1.47
|六個月
|3.89173
|+1.685
|一年
|3.98887
|+0.78
資料來源：香港銀行公會