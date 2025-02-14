14/02/2025 10:05

《投資展望》施羅德投資：美股料保持主導地位，惟仍應分散投資

《環富通基金頻道14日專訊》施羅德投資量化股票產品(QEP)投資團隊策略與股票投資方案主管David Philpotts及量化股票產品(QEP)投資團隊聯合主管Lukas Kamblevicius表示，正考慮如果美國大型科技股難以持續跑贏大市，有哪些企業有望受惠於此市場領導者的變更。過去兩年受惠於美國科技「七巨頭」，股市展現出非凡的韌性。某程度上，這些科技巨頭都乘著人工智能(AI)的浪潮，對標普500指數於2024年創下25%驚人升幅貢獻良多，光是Nvidia就佔當中近四分之一的升幅。股市若連續兩年上升超過20%實屬罕見，在過去一個世紀亦只出現過三次，但策略師們仍樂觀地認為2025年股市可能會錄得更大漲幅，儘管漲勢未必如之前那樣強。



展望未來，投資環境可能會變得更加微妙和波動。鑑於美國投資市場的潛力早已被反映，而隨著投資者轉而專注分散投資於不同區域並尋找大型股以外的機遇，美國將會是一個較佳的選股市場。將在下文概述2025年一些值得深思熟慮的關鍵主題。毋庸置疑，這些主題之間有許多都互有關聯，但需要解決的主要問題是美國例外論是否仍會持續，以及這對「七巨頭」、市場廣度及其他投資機會的意義。深信結合量化與基本面的方法非常適合用於分析當前的股市狀況。這種方法提供了一種折衷方案，介乎於「放手」的被動型投資和更傳統的主動型資產管理之間。這類投資策略的目的是以避免相對高波動性的方式捕捉股票風險溢價，同時在市場周期中提供更穩定的回報。



*料股市面臨更大波動性，美股高集中度持續未必是壞事*



不應對過去兩年大多數股市具韌性的表現過於樂觀。市面上許多好消息已被消化，投資市場亦有一些過度樂觀的跡象。這增加了未來投資市場出現更大波動的風險，其中有多個潛在的催化劑，尤其是環球貿易戰的前景以及「債券衛士」(bond vigilantes)在數十年後終於回歸。儘管目前的宏觀經濟和地緣政治前景異常不確定，甚或幾乎無法作出預測，但對於自下而上的選股人而言，更迫切的問題是市場領導地位是否有所更替，並脫離主導2023年和2024年的主題。



目前美國市場的高集中度從長期以往標準或在全球比較下並不罕見。儘管從風險的角度來看，投資組合可能過度集中，但指數表現卻未必有相同情況。對於投資者而言，最重要的應該是潛在的錯誤定價，而非集中度。基於這一點，並未看到強而有力的證據顯示，大型指數股票已形成泡沫。雖然大型股票的超額收益在未來將愈來愈難如以往相同的速度持續，但市場高度集中的情況似乎會持續。然而，這並不排除市場領導地位的變更。



*AI愛好者即將面臨考驗，全球多元化投資回報變得吸引*



人工智能在近年已成為主流，生成式人工智能(generative AI)可大幅提升生產力的承諾，已促使企業在未來幾年內投入約1萬億美元的資本支出。至於投資是否會帶來回報，目前還未有定論，眾說紛紜，而且這些都是基於高度不確定的假設。與互聯網等其他發明作比較可能過於誇張。互聯網從一開始就提供了成本較低的解決選擇，以替代更昂貴的方案。相比之下，發展人工智能技術至今仍需要不少資金來經營，相關成本可能不會隨時間的推移而下降，以使工作流程自動化變得具成本效益。雖然長期的生產力（和企業收益）無疑會高於沒有人工智能的情況，但目前尚未能確認具體將會提高多少生產力，以及其效果將在甚麼時期顯現。需要看到更多提高生產力的人工智能應用具體案例研究，才能更確切地估算出其帶來的益處。與此同時，懷疑現時可能已接近期望過大的地步。



美國的強勁生產力增長常被視為美國例外論的關鍵驅動因素。證據顯示，在過去幾十年中，美國市場及股市的表現與世界各地截然不同，預測顯示這一趨勢將會持續。以估值為基礎是對美國股票主導地位逆轉最有力的論據，因為不論「七巨頭」股票有多大影響，美國股票市場相對於其他地區及其本身的歷史都顯得昂貴。然而，美國公司較高的盈利能力似乎為估值溢價提供了合理性，儘管這並不代表美國股市是便宜的。無論如何，大部分的利好消息已在價格中浮現，而其他地區具吸引力的潛在投資機會也已出現，這也提升了區域多元化的理據。從自下而上的角度來看，仍然看好美國，但亦愈來愈多在歐洲大陸和日本發現投資機會。



*價值投資仍有避險作用，小型股具風險惟也有潛在瑰寶*



價值型投資者在2024年又經歷了一個艱難的年份，這幾乎完全是由於大型美國股票的主導地位所致。當然，投資者傾向願意為優質股票支付更高的價格，尤其是結構性增長的股票，但價值仍然是一個重要的判別因素，在美國以外的市場亦見得為有效。重要的是，便宜的股票似乎並未在根本上受到挑戰。若回歸到其長期市場折讓，將代表價值股將會錄得強勁的增長，尤其是在同時注重價值和質量的雙重焦點下。將繼續專注於長期最佳點，從自下而上的角度識別價格合理的優質股。由於優質股有具防禦性較高的特性，若投資市場重回避險模式，這也具有分散投資作用的優點。



過去，投資者因為結構性原因喜歡小型股，因為它們具發展潛力並有機會成為下一批大型股，或是因為經濟敏感性等周期性動機所推動。然而，如今這兩種論點似乎比以往弱。小型股常被稱為「便宜」，但並未有充分證據證明其基本面具吸引力。當考慮小型股的財務實力時並從資產負債表的角度來看，約四分之三的美國小型股票可被視為「具有風險」，大型股的比例則不到10%，而超大型股則為17%（資料來源：截至2024年12月，基於施羅德投資的專屬指標）。此外，隨著時間的推移，美國小型股的風險比例一直呈現上升趨勢。歐洲小型股的槓桿並不像美國那樣高，但不論資產負債表風險如何，它們都面臨更廣泛的經濟不確定性。日本的小型公司更具吸引力，因為它們的槓桿比率較低，而且前景也較為穩定。當然，各個地區都有潛在的瑰寶，但這並不表示正處於2000年代初期小型股另一波反彈的邊緣。



*新興市場表現或有很大差異，美元短期動力被長期擔憂抵銷*



2024年，新興市場的表現持續落後於MSCI全球指數，儘管中國內地股市強勁反彈，但MSCI新興市場指數仍跑輸大市約11.2%（資料來源：LSEG Datastream及施羅德投資）。新興市場投資者需要掌握三個關鍵議題：特朗普實施關稅的程度、聯儲局對即將公布的美國通脹數據有何反應（以及這對美元的影響），以及中國能否成功提振國內消費。關稅的負面影響可能比最初所擔心的要小，惟仍然無法下定論聯儲局和美元的下一步走向。這一切都表明，2025年可能會是一個更加波動的年份，但不同國家之間可能會有很大的差異，那些受到更強內需支持的國家更有可能受到青睞，例如印度。2024年的經驗也讓人明白，政治和經濟因素在新興市場中確實很重要。建議採取以風險管理為本的思維，尤其是當具吸引力的股票投資機會導致某些市場顯著超配時。



聯儲局或無法大幅減息的主要受惠者再次是美元。大多數市場評論人士預期，儘管特朗普作出相反的呼籲，但其政策將在2026年進一步推高美元。或許美元回落的最大理由是市場已經充分預期特朗普會付諸行動。特朗普1.0的一個教訓是，行動勝於言辭。施羅德投資並不完全接受這一觀點，但實際上，沒有人知道這會如何發展。對於美元面臨的長期阻力或許會變得更加清晰，尤其是美國減稅可能削弱投資市場對美國財政狀況的信心。



*可持續發展投資仍有實際進展，高利率和波動性將繼續存在*



專注於可持續發展的投資者在2024年經歷了好壞參半的一年。以標準基準衡量，環境、社會和企業管治(ESG)投資組合的表現再次受到大型股票主導的影響。美國對ESG的反彈眾所周知，並且在特朗普政府下似乎將持續。歐洲仍然保持著迄今為止最大可持續基金市場的主導地位。但即使是可持續發展的支持者，也被迫因為更嚴格的監管審查和漂綠的潛在風險而不得不澄清其投資流程。從更正面的角度來看，有證據顯示企業在設定碳排放目標方面正在取得進展。客戶對氣候解決方案的興趣增加，而不是僅僅鼓勵其公司設定目標。預期隨著最近自然相關財務信息披露工作組(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures，TNFD)的倡議，對自然相關投資策略的需求將會增加。自然與氣候密切相關，但缺乏統一的生物多樣性指標（與碳排放不同）使得投資者在實施和監測方面面臨更大的挑戰。



除了去全球化、去碳化和人口結構外，主要的長期主題或許是投資者的投資回報將會降低。股票投資者需要習慣名義回報會處於5%以下，這主要由於當前估值起點較高，尤其是美國市場。美國以外的環球股票回報在未來將會更具吸引力，原因是其估值更吸引，而且如果美元回落可能帶來貨幣順風。然而，在經歷多年的超寬鬆貨幣政策及後疫情時期重回較高利率環境的可能性極高。這種背景可能會對管理不善的企業構成挑戰，並迫使投資者進行策略性調整，這就是為甚麼對所有投資項目的資產負債表實力保持密切關注的原因。



對投資的主要啟示與2024年並無太大分別，最近股票投資者的投資相對輕鬆，但未來仍然有許多潛在風險需要應對。儘管股市估值並非極端，但幾乎不留任何讓人失望的餘地。市場在毋須扭轉近期美國大型成長股票的主導地位下仍有擴闊的空間。然而，估計市場會對多元化投資產生更大的興趣，尤其是具有較高防禦特性的股票。保持分散投資於不同質量的股票將會是關鍵考慮。(wa)