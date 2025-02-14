14/02/2025 10:00

《經濟時評》普徠仕，美1月通脹數據高企，料儲局上半年按兵不動

《環富通基金頻道14日專訊》普徠仕固定收益投資專家Christopher Dillon就最新美國經濟數據、聯儲局政策方向及其對固定收益市場的影響分享以下觀點。



*貨幣政策應設在中性利率水平，料儲局年底前減息兩次*



最新公布的美國1月通脹數據高企，按月升0.4%，按年升3.3%。雖然表面數字令人憂慮，且市場正尋求減息的訊號，但近年推動通脹走高的主要因素「業主等值租金」(Owners' equivalent rent)已趨穩定。同時，1月數據或存在季節性因素。投資者將密切關注聯儲局3月份的經濟預測摘要及新的「點陣圖」，以分析1月份令人憂慮的通脹數據。



目前美國經濟增長超過2%，失業率為4.0%，核心個人消費支出通脹率在聯儲局的目標範圍內（當前為2.81%），美國經濟呈現「金髮女孩」狀態（即經濟發展恰到好處）。為維持這種狀態，貨幣政策應設定在央行的「中性」利率水平。在當今全球化程度降低的環境下，中性聯邦基金利率可能為3.75%或更高。預期聯儲局將在2025年上半年維持按兵不動，但仍預期今年年底前會有兩次減息、每次減息0.25厘。



*美經濟增速正放緩，十年期國債孳息率波動區間將受考驗*



雖然美國經濟近期仍然穩健，但增長速度正在放緩。即使美國消費者狀況仍然向好，但關於資本支出及財政支出的潛在變化程度的疑慮開始浮現。這種轉變的規模或難以順利過渡。



目前美國十年期國債孳息率似乎在4.40%至4.80%的區間內波動。未來通脹走勢將與國債供應一同考驗這個區間。目前，美國主要通過發行國庫券為政府赤字融資。如若華府債務上限問題得到解決，在外國投資者對該資產類別興趣減少的情況下，更多的國債供應亦或將考驗該區間。



*料歐央行未來數月大幅減息，新興市場政策或與儲局日益不同*



聯儲局料將維持政策不變，而預期歐洲央行將在未來數月大幅減息。另外，許多新興市場的央行在制定貨幣政策時需要考慮匯率波動的問題。基於這個原因，以及當前全球化趨勢逐漸減弱，許多新興市場央行的政策步伐或將與聯儲局日益不同。(wa)