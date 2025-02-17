14/02/2025 11:57

【ＡＩ】黑芝麻智能：芯片已全面支持DeepSeek模型推理

《經濟通通訊社14日專訊》據黑芝麻智能(02533)微信公眾號消息，黑芝麻智能武當C1200家族芯片已經完成DeepSeek模型的部署，後續A2000也將全面支持基於DeepSeek的多模態大模型。



黑芝麻智能表示，DeepSeek的技術創新為智能駕駛發展提供了新思路，黑芝麻智能將利用高性能芯片的算力優勢，探索DeepSeek在智駕領域的落地方向和應用場景。



同時，此次支持DeepSeek模型推理，拓寬了武當系列和華山系列芯片的應用場景。後續，黑芝麻智能將利用其芯片的技術及性能優勢，推動DeepSeek在汽車智能化領域加速落地。



資料顯示，黑芝麻智能成立於2016年，於2024年8月8日在港股成功掛牌上市，被稱為國產智能駕駛芯片第一股。(jq)