14/02/2025 09:15

【大國博弈】蘋果谷歌重新上架TikTok，不賣即禁生效可再延

《經濟通通訊社14日專訊》蘋果公司表示，Tiktok已在美國App Store重新上架。與此同時，谷歌也表示，Tiktok已在Google Play商店商店重新上架。



美國總統特朗普稱，Tiktok「不賣就禁」的生效日期可以延長，但他不認為有這個需要，因為很多人對TikTok業務有興趣，「我希望達成交易」。不過特朗普同時指出，此事可能要取得中國的准許，但「我認為中國也會有興趣，因為出售符合中國利益」。



特朗普上月就任美國總統後簽署行政命令，將TikTok不賣即禁法例的實施日期延遲至4月，讓TikTok母公司字節跳動有時間尋找TikTok美國業務的潛在買家。



*TikTok電商制定今年美國銷售目標為增長近2倍*



另外，據內媒《晚點Latepost》報道，TikTok電商團隊制訂今年銷售目標為增長近100%，其中，美國增長目標是近200%。有Tiktok電商人士稱，這個目標要視乎Tiktok能否繼續在美國運作，若終需撤離，料團隊重心會轉向東南亞。



報道指出，去年TikTok電商總銷售超過400億美元，其中東南亞市佔率提升，總銷售額提升至300億美元，泰國、越南等地都超標完成，不過美國的表現未及預期。報道又透露，據了解今年TikTok將在德國、法國、意大利這三個歐洲國家上線電商業務，此外還會進入巴西和日本。(sl)