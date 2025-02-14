14/02/2025 09:32

【聚焦人幣】人幣即期開市升177點子，人行今在港再發大額央票

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1706，較上個交易日升13點子，創2月7日一周以來新高，和市場預測偏離1033點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開177點子，報7.2750，上個交易日即期匯率收盤報7.2927。



市場人士稱，美國超預期的通脹數據對美指影響有限，顯示美指高漲之勢已顯疲態。同時，特朗普的關稅政策似乎更多為一種談判籌碼，市場對其敏感度有所走弱，短期人民幣升貶空間均受限，料呈區間震盪走勢。



人民銀行今日繼續在香港發行600億元人民幣中央銀行票據，這是繼上個月發行同等規模離岸央票後的又一次大額操作，連續兩個月實現上百億規模的離岸人民幣大額淨回籠，足見人行穩匯率的決心。



考慮到今年人民幣匯率仍有承壓挑戰，離岸人民幣又是人民幣匯率市場的「前線」，對在岸人民幣匯率往往具有牽引作用，預計人行將繼續加大離岸央票的發行力度和頻率，以穩定市場預期，助力經濟平穩運行。(jq)