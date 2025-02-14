14/02/2025 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收升273點子報7.2654，創三周新高

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2654，較上個交易日4時30分收盤價大升273點子，兩連升，創1月27日以來近三周新高，全日在7.2600至7.2906之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升94點子，報7.2591。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1706，較上個交易日升13點子，創2月7日一周以來新高，和市場預測偏離1033點。



市場人士表示，美國總統特朗普的對等關稅政策推後實施，但短期不確定性仍然不小，美元短暫回調後也可能重拾升勢，而且市場偏向購匯格局未改，人民幣前景仍難言樂觀。



中國人行昨日發布貨幣政策報告，重申實施好「適度寬鬆」貨幣政策，並強調把握好利率、匯率內外均衡。高盛最新觀點認為，這表明人行目前優先考慮金融穩定，由於關稅風險仍然很大，外匯穩定依然是優先事項，並限制其在短期內下調政策利率的空間。(jq)