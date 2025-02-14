14/02/2025 11:30

內地客春節湧香港買金，有人排隊3小時買心儀金飾

《經濟通通訊社14日專訊》金價屢創新高，內地客赴港買金熱潮再現。據《中新經緯》報道，在港元兌人民幣匯率價差之下，香港的周大福、周生生、老鳳祥等金飾店每克金價較內地分店便宜約80元(人民幣．下同)，加上促銷活動，近期吸引許多內地民眾赴港買金。



其中，來自廣東的梁女士特意為老鋪黃金香港分店的「滿千減百」、「延遲去內地專櫃領首飾盒再減300」等促銷優惠而赴香港買金，2月8日輾轉尖沙咀新港中心分店及海港城分店，總共排隊3小時後，終於斥3萬多元買到心儀金飾--40多克重的十字金剛杵鐲。



*老鋪黃金香港分店：金飾定價比內地僅有匯率優惠*



報道引述老鋪黃金北京某分店工作人員指，該品牌不按克算金價，而是直接給商品定價。以一款克重為41克左右的鑲鑽十字金剛鐲為例，該分店的總價約為5萬元。報道又引述老鋪黃金香港海港城店工作人員稱，目前的金飾定價相比內地僅有匯率優惠(約為內地價格的九三折)，促銷活動結束後，目前已經不需要排隊便可進店購物。



此外，報道表示，香港不少金店的手工費也較內地的低，例如近日六福珠寶部分金飾免工費，老鳳祥也有工費優惠。報道引述老鳳祥工作人員稱，相比內地，老鳳祥香港的手工費較低，以一個100克的手鐲為例，工費約為900港元，但同樣的手鐲在內地門店或需3000元工費。該工作人員還提到，春節期間接待了大量內地顧客，「一波接著一波，有時到下午五六點才顧上吃中午的飯，太誇張了」。



報道特別指出，與內地不同，在香港購買金飾還需收取佣金。以周生生為例，其官網顯示，計價黃鉑金飾品之交易需收取2%佣金。報道並提醒，根據中國海關總署相關法規，黃金及其製品屬於國家限制進出境物品，旅客攜帶黃金及其製品進出境，超過50克需向海關書面申報。(sl)