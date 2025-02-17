14/02/2025 11:31

【ＡＩ】蘋果擬今年年中將AI功能引入中國版iPhone

《經濟通通訊社14日專訊》在阿里巴巴確認與蘋果合作研發於中國區使用的AI功能後，據《彭博》報道，蘋果正努力在今年年中之前將AI功能引入中國，加速這項需要改變軟件並嚴重依賴當地合作夥伴的複雜任務。



報道引述知情人士透露，蘋果在中國和美國設有多個團隊，致力於將Apple Intelligence平台調整為適用於中國地區，目標是最早在5月推出。知情人士稱，除了工程工作外，蘋果在中國還面臨監管障礙。



報道指，蘋果公司的代表不予評論。



另外，有外媒引述消息指，蘋果仍繼續與百度合作，為中國iPhone用戶開發AI功能。分析認為，蘋果同時與百度和阿里合作，可能是為了降低風險。(sl)