14/02/2025 17:15

餘額(億元) 同比增速 2024年1月 1120120 3.30% 2024年2月 1093158 2.60% 2024年3月 1117433 2.30% 2024年4月 1075084 0.60% 2024年5月 1064391 -0.80% 2024年6月 1089170 -1.70% 2024年7月 1051800 -2.60% 2024年8月 1049684 -3.00% 2024年9月 1055410 -3.30% 2024年10月 1054884 -2.30% 2024年11月 1076379 -0.70% 2024年12月 1113069 1.20%

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，1月末，廣義貨幣(M2)餘額318.52萬億元(人民幣．下同)，同比增長7%，增速低於市場預期的7.2%。採用新統計口徑統計的狹義貨幣(M1)餘額112.45萬億元，同比增長0.4%。流通中貨幣(M0)餘額14.23萬億元，同比增長17.2%。當月淨投放現金1.41萬億元。人民銀行表示，自統計2025年1月份數據起，啟用新修訂的狹義貨幣(M1)統計口徑。修訂後的M1包括：流通中貨幣(M0)、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。按可比口徑回溯後，2024年各月末M1可比餘額和增速分別為：(sl)