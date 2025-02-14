14/02/2025 17:15
【聚焦數據】內地1月末M2增7%低預期，新口徑M1增0.4%
《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，1月末，廣義貨幣(M2)餘額318.52萬億元(人民幣．下同)，同比增長7%，增速低於市場預期的7.2%。
採用新統計口徑統計的狹義貨幣(M1)餘額112.45萬億元，同比增長0.4%。
流通中貨幣(M0)餘額14.23萬億元，同比增長17.2%。當月淨投放現金1.41萬億元。
人民銀行表示，自統計2025年1月份數據起，啟用新修訂的狹義貨幣(M1)統計口徑。修訂後的M1包括：流通中貨幣(M0)、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。
按可比口徑回溯後，2024年各月末M1可比餘額和增速分別為：
採用新統計口徑統計的狹義貨幣(M1)餘額112.45萬億元，同比增長0.4%。
流通中貨幣(M0)餘額14.23萬億元，同比增長17.2%。當月淨投放現金1.41萬億元。
人民銀行表示，自統計2025年1月份數據起，啟用新修訂的狹義貨幣(M1)統計口徑。修訂後的M1包括：流通中貨幣(M0)、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。
按可比口徑回溯後，2024年各月末M1可比餘額和增速分別為：
(sl)
|餘額(億元)
|同比增速
|2024年1月
|1120120
|3.30%
|2024年2月
|1093158
|2.60%
|2024年3月
|1117433
|2.30%
|2024年4月
|1075084
|0.60%
|2024年5月
|1064391
|-0.80%
|2024年6月
|1089170
|-1.70%
|2024年7月
|1051800
|-2.60%
|2024年8月
|1049684
|-3.00%
|2024年9月
|1055410
|-3.30%
|2024年10月
|1054884
|-2.30%
|2024年11月
|1076379
|-0.70%
|2024年12月
|1113069
|1.20%