14/02/2025 17:15
【聚焦數據】內地1月新增貸款5.13億大勝預期，創紀錄新高
《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，1月份人民幣貸款增加5.13萬億元(人民幣．下同)，大勝預期的4.5萬億元，創記錄新高。
分部門看，住戶貸款增加4438億元，其中，短期貸款減少497億元，中長期貸款增加4935億元；企（事）業單位貸款增加4.78萬億元，其中，短期貸款增加1.74萬億元，中長期貸款增加3.46萬億元，票據融資減少5149億元；非銀行業金融機構貸款減少2008億元。
1月末，本外幣貸款餘額264.6萬億元，同比增長7%。1月末人民幣貸款餘額260.77萬億元，外幣貸款餘額5348億美元，同比下降19.9%。1月份外幣貸款減少73億美元。
*1月存款增加4.32萬億元*
1月份人民幣存款增加4.32萬億元。其中，住戶存款增加5.52萬億元，非金融企業存款減少2060億元，財政性存款增加3324億元，非銀行業金融機構存款減少1.11萬億元。
1月末，本外幣存款餘額312.95萬億元，同比增長5.9%。月末人民幣存款餘額306.55萬億元，同比增長5.8%。
1月末，外幣存款餘額8924億美元，同比增長7.9%。1月份外幣存款增加395億美元。(ct)
分部門看，住戶貸款增加4438億元，其中，短期貸款減少497億元，中長期貸款增加4935億元；企（事）業單位貸款增加4.78萬億元，其中，短期貸款增加1.74萬億元，中長期貸款增加3.46萬億元，票據融資減少5149億元；非銀行業金融機構貸款減少2008億元。
1月末，本外幣貸款餘額264.6萬億元，同比增長7%。1月末人民幣貸款餘額260.77萬億元，外幣貸款餘額5348億美元，同比下降19.9%。1月份外幣貸款減少73億美元。
*1月存款增加4.32萬億元*
1月份人民幣存款增加4.32萬億元。其中，住戶存款增加5.52萬億元，非金融企業存款減少2060億元，財政性存款增加3324億元，非銀行業金融機構存款減少1.11萬億元。
1月末，本外幣存款餘額312.95萬億元，同比增長5.9%。月末人民幣存款餘額306.55萬億元，同比增長5.8%。
1月末，外幣存款餘額8924億美元，同比增長7.9%。1月份外幣存款增加395億美元。(ct)