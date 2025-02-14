14/02/2025 17:15

【聚焦數據】內地1月社融增量7.06萬億，大勝預期並創新高

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，2025年1月社會融資規模增量為7.06萬億元(人民幣．下同)，大勝預期的6.4萬億元，創新高，比上年同期多5833億元。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加5.22萬億元，同比多增3793億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少392億元，同比多減1381億元；委託貸款增加449億元，同比多增808億元；信託貸款增加623億元，同比少增109億元；未貼現的銀行承兌匯票增加4653億元，同比少增983億元；企業債券淨融資4454億元，同比多134億元；政府債券淨融資6933億元，同比多3986億元；非金融企業境內股票融資473億元，同比多51億元。(ct)