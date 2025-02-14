14/02/2025 17:15

【聚焦數據】內地1月末社融規模存量415.2萬億，同比增8%

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，2025年1月末社會融資規模存量為415.2萬億元(人民幣．下同)，同比增長8%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為257.71萬億元，同比增長7.2%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.24萬億元，同比下降29.4%；委託貸款餘額為11.28萬億元，同比增長0.4%；信託貸款餘額為4.36萬億元，同比增長9.7%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.6萬億元，同比下降14.6%；企業債券餘額為32.69萬億元，同比增長4.1%；政府債券餘額為81.78萬億元，同比增長16.7%；非金融企業境內股票餘額為11.77萬億元，同比增長2.6%。



從結構看，1月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62.1%，同比低0.4個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.2個百分點；委託貸款餘額佔比2.7%，同比低0.2個百分點；信託貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.6%，同比低0.2個百分點；企業債券餘額佔比7.9%，同比低0.3個百分點；政府債券餘額佔比19.7%，同比高1.5個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.8%，同比低0.2個百分點。(ct)