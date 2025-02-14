14/02/2025 16:34

【聚焦數據】人行：去年末房地產貸款餘額降幅收窄至0.2%

《經濟通通訊社14日專訊》據人民銀行統計，2024年四季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額255.68萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.6%，全年人民幣貸款增加18.09萬億元。期內，人民幣房地產貸款餘額52.8萬億元，同比下降0.2%，增速比上年末高0.8個百分點。



2024年四季度末，人民幣房地產開發貸款餘額13.56萬億元，同比增長3.2%，增速比上年末高1.7個百分點，全年增加4125億元。個人住房貸款餘額37.68萬億元，同比下降1.3%，增速比上年末高0.3個百分點。



2024年四季度末，本外幣企事業單位貸款餘額171.01萬億元，同比增長8.9%，全年增加13.96萬億元。分期限看，短期貸款及票據融資余額57.81萬億元，同比增長7.3%，全年增加3.92萬億元。中長期貸款余額109.72萬億元，同比增長10%，全年增加9.94萬億元。分用途看，固定資產貸款余額72.49萬億元，同比增長10%，全年增加6.56萬億元。經營性貸款余額69.33萬億元，同比增長7.7%，全年增加4.96萬億元。



*科技型企業獲貸款支持力度較大*



2024年四季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業26.25萬家，獲貸率546.9%，比去年同期高2.1個百分點。科技型中小企業本外幣貸款餘額3.27萬億元，同比增長21.2%，增速比各項貸款高14個百分點。獲得貸款支持的高新技術企業25.81萬家，獲貸率為55.7%，比去年同期高1.9個百分點。高新技術企業本外幣貸款餘額15.63萬億元，同比增長7.5%，增速比各項貸款高0.3個百分點。



*去年本外幣住戶貸款增2.7萬億*



2024年四季度末，本外幣住戶貸款餘額82.84萬億元，同比增長3.4%，全年增加2.72萬億元。其中，經營性貸款餘額24.14萬億元，同比增長9%，全年增加1.98萬億元。不含個人住房貸款的消費性貸款余額21.01萬億元，同比增長6.2%，全年增加1.24萬億元。



2024年四季度末，本外幣工業中長期貸款餘額24.58萬億元，同比增長12.6%，增速比各項貸款高5.4個百分點，全年增加2.8萬億元。本外幣服務業中長期貸款余額67.59萬億元，同比增長8.2%，增速比各項貸款高1個百分點，全年增加5.03萬億元。不含房地產業的服務業中長期貸款餘額同比增長8.5%；房地產業中長期貸款餘額同比增長7.1%，增速比上年末高2.8個百分點。



2024年四季度末，本外幣基礎設施相關行業中長期貸款餘額40.92萬億元，同比增長8.9%，增速比各項貸款高1.7個百分點，全年增加3.39萬億元。(sl)