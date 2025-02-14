14/02/2025 16:10

《行業數據》情人節淘寶小時達鮮花訂單成交暴漲20多倍

《經濟通通訊社14日專訊》今日是西方情人節，有內媒引述最新數據指，淘寶小時達鮮花今日的訂單成交暴漲20多倍，其中大型花束銷售佔比超40%。節日送禮需求下，使用小時達服務的商家整體成交增長是大盤的2.2倍。同時，入駐淘寶小時達的餓了麼鮮花店迎來超30倍爆發增長。



淘寶今早還曾公布數據指，情人節一早有超100萬人搜索情人節禮物。有網民「臨陣磨槍」選擇用淘寶送禮功能，下單就把送禮口令送給對方，禮物「秒到」，稱不能按時收到就是「淘寶的鍋」。淘寶雖然表示「這鍋我背了」，但也「譴責」稱，「早在5天前，本淘就開始教大家使用淘寶送禮功能了」。



另外，餓了麼數據顯示，昨日「情人節」搜索量周環比增長7倍，而情人節當天配送的鮮花預定量環比增長約5倍。(sl)