14/02/2025 15:56

《行業數據》信通院：去年12月國內市場手機出貨量增22%

《經濟通通訊社14日專訊》中國信通院公布，2024年12月，國內市場手機出貨量3452.8萬部，同比增長22.1%，其中，5G手機3043.3萬部，同比增長25.8%，佔同期手機出貨量的88.1%。



2024年1-12月，國內市場手機出貨量3.14億部，同比增長8.7%，其中，5G手機2.72億部，同比增長13.4%，佔同期手機出貨量的86.4%。



2024年12月，國產品牌手機出貨量3078.4萬部，同比增長25.4%，佔同期手機出貨量的89.2%；上市新機型27款，同比增長3.8%，佔同期手機上市新機型數量的96.4%。



2024年1-12月，國產品牌手機出貨量2.69億部，同比增長16.3%，佔同期手機出貨量的85.6%；上市新機型396款，同比下降2.5%，佔同期手機上市新機型數量的94.1%。(sl)