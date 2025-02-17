14/02/2025 15:24

【ＡＩ】智己汽車：3月初與阿里斑馬智行發布AI生態座艙新趨勢

《經濟通通訊社14日專訊》智己汽車今日在微博宣布，將於3月初攜手阿里斑馬智行發布「AI生態座艙新趨勢」，推出更多AI座艙顛覆性功能，「推動智能座艙『iPhone時刻』的加速到來」。



智己汽車是上汽集團、張江高科和阿里巴巴合作開發的高端智能電動汽車品牌，而斑馬智行去年9月已聯合通義發布智艙技術品牌「元神AI」。「元神AI」基於阿里最新的通義大模型技術，專為智能座艙場景設計，能夠助力車企打造更加智能化、個性化的下一代AI座艙體驗，從而推動智能座艙「iPhone時刻」的到來。



此外，智己汽車的智能座艙近日已深度引入DeepSeek大模型，並與豆包、通義等大模型合作，通過深度聯合訓練，構建多場景插拔式AI矩陣平台。(sl)