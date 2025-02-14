14/02/2025 10:05

【特朗普新政】美國對等關稅將針對不公平補貼及法規等多個範疇

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普正式命令下屬考慮對眾多貿易伙伴加徵對等關稅，將針對多個範疇，關稅戰或進一步擴大或升級。



特朗普周四(13日)簽署備忘錄，指示美國貿易代表和商務部長根據各個國家不同的情況提出新關稅建議。白宮分發的備忘錄副本顯示，新的進口稅將為各國量身定制，目的不僅是為了抵消對美國商品的徵稅，亦會針對別國形形色色的非關稅壁壘，包括不公平補貼、法規、增值稅、匯率、鬆懈的知識產權保護，以及其他限制美國貿易的因素。



不過，相關措施的生效日期並未公布，一名白宮高級官員表示，這一龐大過程可能需要數周甚至數月才能完成。商務部長盧特尼克則在白宮表示，所有研究工作應在4月1日前完成，隨後總統可以立即行動。



此外，特朗普對記者表示，除了對等關稅之外，他在汽車、半導體和藥品上會另行徵收進口稅。



分析指，不立即付諸實施的決定可能會被視為開啟談判的信號，而非落實到底的決心。特朗普此前對墨西哥、加拿大和哥倫比亞也使出了同樣的招數，在對方讓步後便暫時收手。(rc)