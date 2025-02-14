14/02/2025 11:04

【特朗普新政】蘋果新品會公布前夕，特朗普「倒米」拒豁免其關稅

《經濟通通訊社14日專訊》蘋果行政總裁庫克周四（13日）在X平台正式確認，將於下周三（19日）舉行新品發表會。不過，特朗普同日宣布對等關稅措施，更點名蘋果，稱不會提供關稅豁免。



特朗普宣布徵收對等關稅時，稱不會對任何美國企業提供豁免。他以蘋果等品牌為例，指其很多產品在中國生產，提供豁免會製造不公平。



市場人士預測指，蘋果下周發表的新產品，除了換上USB-C的iPhone SE 4，可能還會有升級A17 Pro晶片的iPad 11、配備M4晶片的MacBook Air、M3版iPad Air，甚至是有螢幕的HomePod。



不過，特朗普開徵對等關稅，將對銷往美國市場的蘋果業務帶來衝擊，最終美國消費者可能要付出更高昂的價格。(rc)