14/02/2025 11:08

【外圍經濟】日產第三財季淨虧損141億日圓，惟股價上升

《經濟通通訊社14日專訊》日產與本田合併談判告吹，公司公布出現淨虧損，惟股價上升。



日產周四(13日)公布2024財年第三季度業績，截至12月31日的3個月期間，淨營收為3.159萬億日圓，營業利潤為311億日圓，營業利潤率為1.0%。淨虧損達到141億日圓，較此前第二財季的淨虧損93億日圓，虧損進一步擴大。



日產汽車亦宣布下調2024財年全年展望，預計淨營收為12.5萬億日圓，營業利潤為1200億日圓。日產汽車預計，2024財年將錄得800億日圓淨虧損。



不過，日產在東京股市早盤一度上漲3.9%，本田也一度上漲3%。市場憧憬合併計劃失敗後，日產可以向包括鴻海精密和私募股權巨頭KKR在內的其他潛在買家敞開大門。(rc)