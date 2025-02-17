17/02/2025 17:37

《外圍焦點》美聯儲理事發表講話，歐元區公布貿易收支

《經濟通通訊社17日專訊》美股三大指數上周五(14日)互有升跌，市場評估特朗普提出的對等關稅政策，美國1月零售銷售數字跌幅超市場預期。道指收市報跌165.35點或0.37%，報44546.08點；標普500指數跌0.44點或0.01%，報6114.63點；納指升81.13點或0.41%，報20026.77點。港股方面，恆生指數收市報22616，跌4點，成交4002億元。



加拿大及美國今日假期休市。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:00pm，歐元區財長會議舉行。10:30pm，費城聯儲總裁哈克在巴哈馬大學參加一場會議。11:20pm，美聯儲理事鮑曼在美國銀行業協會(ABA)主辦會議上發表講話。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布12月貿易收支，經季節調整料由129億歐元升至145億歐元。(wa)