17/02/2025 09:47

【比特幣】ADIA投資4.36億美元IBIT，比特幣價微跌

《經濟通通訊社17日專訊》阿布扎比投資局(ADIA)最近宣布，已向貝萊德(BlackRock)旗下的iShares比特幣信託基金(IBIT)，在2025年第一季投資了4.36億美元。這項舉措標誌著主權基金對加密貨幣市場的進一步認可，並可能推動更多機構投資者進入這一領域。



BlackRock作為全球最大的資產管理公司，其比特幣ETF自推出以來備受市場關注。該基金為投資者提供了一種受監管且相對安全的比特幣投資管道，吸引了大量機構資金的流入。阿布扎比主權財富基金的此次投資，進一步鞏固了BlackRock比特幣ETF在市場上的地位。



加密貨幣產業對這一消息反應積極。不少分析師認為，主權基金的參與將加速比特幣的主流化進程，並可能為其他加密貨幣帶來更多的關注和資金流入。



今早比特幣走勢微跌，比特幣現報96344美元，跌1.38%。(ul)