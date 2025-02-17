17/02/2025 08:24

【開市Ｇｏ】微信、百度搜索接入DS，阿里美股遭拋，北都將發債

【要聞盤點】



1、市場正評估特朗普提出的對等關稅政策，美國1月零售銷售數字跌幅超市場預期。道指收市報跌165點；標普跌0.44點；納指升81點。金龍中國指數續創四個月新高，升175點，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時02分跌115點。



2、特朗普表示將於4月2日左右公布汽車關稅措施，研究顯示德國及韓國車企或受影響最大。



3、美俄高層官員本周將於沙烏地會晤，為月底可能舉行的俄烏領導人峰會做準備。



4、馬斯克宣布xAI聊天機器人Grok 3將於周二中午發布，並透露xAI計劃按750億美元估值融資約100億美元。



5、阿布達比投資局計劃2025年首季投資4.36億美元於貝萊德旗下比特幣信託基金，突顯中東金融巨頭開始布局數字資產。



6、知情人士稱台積電正考慮應特朗普政府要求收購英特爾工廠控股權，另博通或考慮收購英特爾晶片設計業務。



7、中國1月新增人民幣貸款創1992年有數據以來同期最高，但貸款餘額增速為有紀錄以來最低，顯示融資需求低迷情況持續。



8、陳茂波表示將提速北部都會區發展，並預告發行債券支持基建工程及促進經濟發展。



【焦點股】



百度(09888)

- 百度搜索全面接入DeepSeek和文心大模型深度搜索功能



騰訊(00700)

- 微信接入DeepSeek進行灰度測試，R1模型免費使用



比亞迪(01211)

- 預計2027年啟動固態電池示範裝車應用



阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)

- 「大空頭」Michael Burry大砍京東和阿里巴巴倉位，建倉拼多多；

- 索羅斯之子的對沖基金出清阿里



吉利汽車(00175)

- 極氪合併領克預計帶來64.7億元人民幣收益



中國信達(01359)

- 財政部擬將信達等股權劃轉至中央匯金



手機股：小米(01810)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)

- 中國信通院報告12月智能手機出貨量同比增20.8%



新世界發展(00017)

- 北角皇都住宅項目首輪公寓已售罄



港亞控股(01723)

- 公司易手後買入首枚比特幣



金斯瑞(01548)

- 料去年淨利潤按年大幅增長



博雅互動(00434)

- 料去年純利增最多6.8倍



中國宏橋(01378)

- 9718萬人民幣售資產，預計賺9392萬人民幣



盛業(06069)

- 盛易通平台接入DeepSeek大模型技術





【油金報價】



紐約期油下跌0.54%，報70.33美元/桶



布倫特期油下跌0.45%，報74.40美元/桶



黃金現貨上漲0.08%，報2885.56美元/盎司



黃金期貨下跌0.15%，報2896.31美元/盎司