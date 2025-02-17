17/02/2025 15:40

《豪論國金－李振豪》數據上，未來政策導向美股各行業表現

《豪論國金》上周分享「紅色浪潮」（共和黨執掌總統及參眾兩院之時期即2017至2019年）時美股表現普遍優於其他主要股市，因此美股在中線投資組合中是不可或缺的。但美股中同期各行業表現又會如何？首先以標普500指數中11個行業分類指數為標的，再抽出2017至2019年間的按月回報數據，並透過四大指標，包括平均回報（愈大愈好）、最大回報（愈大愈好）、最小回報（愈大愈好）及峰谷值（愈小愈好），為每項指標中排名首五位行業給予一分，最後得分最高者為最佳表現行業。



結果顯示首五位分別是醫療護理、非必需品、物料、科技及金融。最佳板塊為醫療護理，相信與共和黨傳統執政上對醫療政策偏向寬鬆或市場主導，而社會保障網多以用家自付為原則，醫療支出由政府轉嫁於病人，同時開放保險市場，透過保單平衡社會的醫療風險，因此有利醫療護理相關行業。次席為非必需品行業，這正吻合當前特朗普式移民政策，削減所謂「黑工」以增加聘請本地工人，刺激就業有利非必需品消費。另外物料行業向好正亦是「美國優先」政策的結果，生產線回歸美國本土，有利在地物料需求。相反，必需品、公用及通訊板塊得分偏低，數據上反映特朗普執政有利經濟增長，但就任初期利率相對平穩，不利防守性及利率敏感行業。能源同樣受「止戰」操作影響下表現亦遜於其他板塊。



最後，同樣的數據套用在「紅色浪潮」中首3、6及12個月各時段中各板塊的表現。結果顯示11個板塊中，只有能源及通訊行業表現最差，尤其首6個月兩者更出現雙位數跌幅，反映投資者不宜沾手，亦吻合上述按月表現的分析結果。最佳表現為科技行業，它是唯一能在所有時段中錄得雙位數升幅，尤其首年回報高見近四成，屬所有行業中最高。另外，醫療護理及非必需品板塊在其中兩個時段皆錄得雙位數升幅，它們的平均回報亦排列第二及第三位，分別報14%及13%。其他表現不俗的，有受惠「再工業化」的工業及物料行業，分別報10%及12%。



綜合以上分析，當前特朗普的執政方針和方向其實大同小異，預測未來將有利於醫療護理、非必需品、物料、科技及金融行業。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



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