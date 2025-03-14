17/02/2025 11:09

【國際要聞】美國東部風暴持續，政府宣布肯塔基州進入緊急狀態

《經濟通通訊社17日專訊》美國東部冬季風暴持續，已導致至少9人死亡，超過1.1億人處於天氣警報之下。美國總統特朗普於周日(16日)宣布，肯塔基州進入緊急狀態，並授權聯邦緊急事務管理局(FEMA)開展救災工作。



根據美國國家氣象局，從當地時間15日到16日，肯塔基州、田納西州、西弗吉尼亞州、北卡羅來納州的部分地區均多次發布山洪預警。肯塔基州部分地區降雨量超過6英寸，引發山洪暴發，嚴重影響道路、並淹沒大量建築物，促使居民緊急撤離。



肯塔基州州長貝希爾(Andrew Beshear)證實，到目前為止，該州已有至少8人被證實在風暴中死亡，其中1人是兒童。該州有300條州公路和聯邦公路因洪水和山泥傾瀉而被封鎖。此外，佐治亞州南部城市亞特蘭大亦有1人死亡。當地消防部門表示，死者在家中被倒塌的大樹壓中。(rc)